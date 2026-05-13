Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle İçişleri Bakanlığı personelinin atama, nakil ve yer değiştirme süreçlerinde önemli değişikliklere gidildi. Bazı müdürlük kadrolarına sınavsız atama şartları yeniden düzenlenirken, görevde yükselen personele 3 yıl görev yeri şartı getirildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle birlikte birçok üst kadro için atanma ve yer değiştirme kriterleri yeniden belirlendi.

EN AZ 3 YIL ÇALIŞMA ŞARTI

Yeni düzenlemeye göre İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü, Sosyal Etüt ve Proje Müdürü, İl Yazı İşleri Müdürü ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü gibi kadrolara kurum içinden sınavsız atanabilmek için en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olma ve belirli müdürlük görevlerinde en az 3 yıl çalışma şartı getirildi.

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kadrosuna ise kurum içinden veya dışından sınavsız atama yapılabilmesinin önü açıldı. Bu kadro için en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olma ve toplam 10 yıl hizmet süresi şartı aranacak.

Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer değişiklik ise görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda atanan personele yönelik oldu.

Buna göre, yeni görevine başlayan personel en az 3 yıl aynı kadro ve görev yerinde çalışmadan başka bir yere naklen atanamayacak. Ancak sağlık, can güvenliği, becayiş ve şehit yakını olma gibi istisnai durumlarda yer değişikliği yapılabilecek. Düzenlemeyle ayrıca, hakkında olumsuz değerlendirme bulunan bazı müdür ve şube müdürlerinin daha alt kadrolara atanabilmesine ilişkin hükümler de yeniden düzenlendi. Belirli şartların oluşması halinde bu kişilerin daha sonra eski unvanlarına yeniden atanabilmesine de imkan tanındı.

Yeni yönetmelikle, il müdürleri ve bazı üst düzey yöneticilerin kendi aralarında yer değiştirebilmelerine yönelik uygulama da resmiyet kazandı.