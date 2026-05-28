BALIKESİR (İGFA) - Tarım ve hayvancılığın başkenti Balıkesir'de hayvan pazarını ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek kurbanlık pazarlıkları heyecanını paylaştı. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ile birlikte hayvan pazarındaki büyükbaş ve küçükbaş hayvan kotralarını tek tek gezen Akın, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlarken hayırlı kazançlar diledi.

'HAYVAN PAZARIMIZI DAHA KONFORLU HALE GETİRDİK'

Balıkesir'in etiyle, sütüyle ve tarımsal değerleriyle büyük bir marka değerine sahip olduğunu dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Kurban Bayramı'nın huzurunu, bereketini paylaşmak üzere arife gününde besicilerimizle hayvan pazarında bir araya geldik. Esnafımızın talebi üzerine iyileştirdiğimiz ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdiğimiz hayvan pazarını kurbanlıklarımız için hazır hale getirdik. Buradaki esnafımızın talep ve isteklerini dinledik. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bayram süresince buradaki çalışmaların doğru ve güvenli bir şekilde yürütülmesi için ekiplerimiz sahada görev yapacak. Balıkesirli hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Üreticilerimizin emeğinin karşılığını aldığı, vatandaşlarımızın da gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını temin ettikleri güzel bir bayram diliyorum.' dedi.