Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi’nde hayırsever iş birliği ile hayata geçirdiği Melikgazi Belediyesi Saniye-Şahin Yıldırım Anaokulu’nun açılışını gerçekleştirdi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Güçlü Türkiye için eğitimin şart olduğunu belirten ve eğitim yatırımlarında rekor hizmetleri ilçeye kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İnşallah açmış olduğumuz bu okul hayırlara vesile olur. Bugün ben özellikle velilere teşekkür ediyorum. Anaokulunu velilerle birlikte açalım diye davetiye göndermiştik. Tüm veliler burada. Çocukların yetişmesinde ülkemizin geleceğinde hanım kardeşlerimizin rolü çok büyük. Çocuklar hepimiz için, her aile için en önemli unsur. Dolayısıyla herkes çocuğunun en iyi şekilde yetişmesini istiyor. Bizler de Belediye Başkanları olarak sizlerin en iyi şekilde çocuklarınızı eğitime göndermeniz için, yeni okullar yapmak için çalışıyoruz. Sayın Valimiz, Milli Eğitim İl ve İlçe Müdürlerimiz ile birlikte güzel bir koordinasyon içerisinde okullar yapıyoruz. Burada da rekor bizde. Melikgazi olarak 21 okul yaptık. Şu anda 22. okulun temelini kazdık. İnşallah okulları yapmaya, açmaya devam edeceğiz. Biz sizin çocuklarınıza kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz. Çocuklarımız ne kadar geleceğe iyi hazırlanırsa, o kadar bu ülkenin geleceği, güçlü ve büyük Türkiye'nin alt yapısı hazırlanmış olur. Anaokulları son derece önemli. Anaokullarında görev yapan müdürlerimize, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü ağaç yaşken eğilir derler. Çocuklarımıza bu yaşlarda verilecek temel eğitimler, ahlaki eğitimler, okuma ile ilgili, iletişim ile ilgili etkinlikler son derece önemli. “ dedi.

“BİZ GENÇLERLE VE ÇOCUKLARLA İLGİLİ BÜTÜN PROJELERE AÇIĞIZ.”

Sadece okul yapımında değil kütüphane yapımında da Melikgazi Belediyesi olarak rekor hizmetler yaptıklarını belirten Başkan Palancıoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sadece anaokulu değil, ilkokul, ortaokul, lise de yapıyoruz. Özellikle buradan çıkan çocuklarımızın bir kısmı yeni yapmış olduğumuz meslek liselerine giderler diye düşünüyorum. Kaba inşaatını bitirdiğimiz ve incesine başlayacağımız Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi tamamen burslu olmasını istediğimiz, iş garantili bir meslek lisesi olacak. Türkiye'deki en önemli liselerden birisi olacak. Meslek liseleri spordan, müzikten bilime kadar her alanda önemli. İnşallah Milli Eğitimimiz, Valiliğimiz, Büyükşehrimiz ile birlikte bu tür yatırımlara da hız kesmeden devam edeceğiz. Bir düşünürümüzün ünlü bir sözü var: “Şehri imar ederken nesli ihmal ederseniz, o ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder.” diyor. Gençlerle ilgili daha çok proje yapmamız lazım. Biz gençlerle çocuklarla ilgili bütün projelere açığız. Sadece okul yapımında değil kütüphane yapımında da Melikgazi Belediyesi olarak rekor hizmetler yapıyoruz. Şu ana kadar tam 15 adet kütüphane yaptık. İnşallah bunların sayısı her geçen gün artacak. Belediye meclisimize de meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Bizim yaptığımız çalışmalarımıza meclis üyelerimiz destek veriyor; uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu nedenle 600 bin nüfusa hizmet eden Melikgazi Belediyesi Türkiye’de en çok okul yapan, en çok kütüphane yapan, en çok sağlık ocağı yapan, en çok park yapan belediye unvanını alıyor. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimizle birlikte Melikgazi Belediyesi olarak rekor sayıda hizmet yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz.”

Hayırsever Saniye Yıldırım, anaokulunun ilçeye kazandırılmasından dolayı Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ederek memnuniyetini ifade etti.

“BUGÜN BURADA BİR MELİKGAZİ BELEDİYESİ KLASİĞİ VAR”

Melikgazi’de gün içinde ikinci okul açılışına katıldıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, “ Bugün Melikgazi'de ikinci okul açılışımızı yapıyoruz. Şu anda ilimizde 30 tane okul inşaatımız devam ediyor. Her şeyden önce bu ülkeyi, bu vatanı, bu bayrağı, bu inancı taşıyacak iyi insanlar yetiştirmek istiyoruz. Yetiştirdiğimiz insanların dünyadaki akranlarıyla yarışabilecek şekilde bilimde, sanatta, kültürde, sporda en iyisi olmasını diliyoruz. Bu düsturla da öğrencilerimize en iyi fırsatları hazırlamaya çalışıyoruz. Sadece eğitime akademik başarı olarak bakmıyoruz. Bizim temel amacımız hayat başarısını yakalayacak, atasını, vatanını, milletini, kendi türküsünü bilecek gençler yetiştirebilmek. Bu yolda da Türkiye Yüzyılı maarif modelinde bahsettiği gibi köklerinde bilgi, odağında beceri, hedefinde gelecek olan bir nesil yetiştirmek. İlimizde de tüm belediyelerimiz, hayırseverlerimiz, kurumlarımız seferber olmuş durumda. Bugün burada bir Melikgazi Belediyesi klasiği var. Melikgazi Belediyesi ile hayırsever iş birliğiyle yapılan bir okulumuz var. Melikgazi Belediye Başkanımıza, hayırseverimize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.” dedi.

Eğitimin önemini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, “ Yine bir Melikgazi klasiği dedi Milli Eğitim Müdürümüz. Ben de kendisine katılıyorum. Melikgazi Belediyemizi ve ekibini tebrik ediyorum. Eğitimin önemini vurgulamadan geçemeyiz. Bu alanda çalışmaları takdir ve teşvik ediyoruz. Bu güzellikleri bizlere bir kültür haline dönüştüren hayırsever, belediye, kamu iş birliği. Valiliğimizle, belediyelerimizle hayırseverlerimizle dayanışma içerisinde şehrimizi geleceğe taşımak için gerekli çalışmalar yapılıyor. Kayseri örnek bir şehir, belediyecilikte marka bir şehir. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan, mazeret üretmeyen bir şehir. Yapılan bu anlamlı çalışmayı tebrik ediyor; emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.