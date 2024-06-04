Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile Erenköy Mahallesi’nde inşaatı süren Ali Erkara Camii’nin yapım aşaması hızla devam ediyor. Başkan Palancıoğlu, caminin en kısa sürede hizmete açılacağının müjdesini verdi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Farklı mimarilere sahip camilerle ilçenin dokusunu güzelleştiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ‘’Melikgazi’mizin birçok mahallesinde farklı ve ilgi çekici mimarisiyle dikkat çeken camilerimizi inşa etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Komando Caddesi üzerinde hayata geçireceğimiz Ali Erkara Camii projemizin yapımında sona geldik. Camimizin içerisindeki ince işleri de bitirip inşallah en kısa zamanda açılışını yapacağız. Yapımını bir an evvel neticelendirip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Aynı zamanda camimizin yanında bulunan Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi’mizi de açıyoruz. Butik cami projelerimiz vatandaşlarımız tarafından çok sevildi. Vatandaşlarımız evlerine yakın, yürüyüş mesafesinde camilerimize, aile sağlığı merkezlerimize, kütüphanelerimize yoğun ilgi gösteriyor. Bu tarz butik camilerimizi, göze hoş gelen mimarilerimizle ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz. İnşallah yeni projelerimizle de ilçemize değer katmaya, vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Melikgazi’mize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. ‘’ dedi.