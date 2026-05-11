Konya'da Meram Belediyesi ile Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Meram Gelişim Akademisi (MEGA), Konya'daki Akıl ve Zekâ Oyunları yarışmalarında 3 il birinciliği ve takım derecesi elde etti.

KONYA (İGFA) - Konya'da Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen Meram Gelişim Akademisi (MEGA), eğitim alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Her yıl yaklaşık 75 bin öğrenciye ulaşan proje, Konya genelinde düzenlenen Akıl ve Zekâ Oyunları yarışmalarında önemli dereceler kazandı.

Yarışmalarda MEGA öğrencileri farklı kategorilerde dikkat çeken sonuçlar elde etti. Ortaokul kategorisinde; Abluka oyununda Necip Fazıl Kısakürek İHO, Mangala oyununda Muhittin Güzelkılıç İHO, Pentago oyununda Ticaret Borsası Ortaokulu il birincisi oldu.

İlkokul kategorisinde Motif oyununda Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği İlkokulu il üçüncülüğü elde ederken, MEGA öğrencileri takım halinde de Konya üçüncüsü oldu.

Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Erkan Yakışır'ın elinden aldı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, elde edilen sonuçların disiplinli çalışma ve nitelikli eğitimin ürünü olduğunu belirterek MEGA'nın yalnızca akademik değil, aynı zamanda sosyal ve kişisel gelişime de katkı sunduğunu ifade etti. Başkan Kavuş, gençlerin dikkat, odaklanma, problem çözme ve stratejik düşünme becerilerinin MEGA sınıflarında geliştirildiğini vurguladı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, Haziran ayında Konya'da düzenlenecek Türkiye geneli yarışmalarda şehri temsil edecek.