LGS'ye sayılı günler kala Eğitim Uzmanı Levent Nayki, öğrencilerin en büyük hatasının tüm derslere aynı çalışma yöntemiyle yaklaşmak olduğunu söyledi. Nayki'ye göre sınavda başarıyı belirleyen unsur bilgi kadar strateji ve yorum gücü.

İSTANBUL (İGFA) - Eğitim Uzmanı Levent Nayki, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öncesinde öğrencilere alan bazlı çalışma uyarısında bulundu. Nayki, sınavın artık yalnızca bilgi ölçmediğini belirterek, 'LGS; yorum, hız ve strateji sınavına dönüştü. Her dersin çözüm yaklaşımı farklı olmalı' dedi.

Türkçe testinde öğrencilerin en sık yaptığı hatanın hızlı okumaya çalışmak olduğunu ifade eden Nayki, paragraf sorularında önce ana fikrin kavranması gerektiğini söyledi. Nayki, 'Türkçe'de hız, anlamanın sonucudur. Soru kökünü dikkatli okumak ve çeldiricilere karşı temkinli olmak gerekiyor' diye konuştu.

Matematikte ise yeni nesil soruların işlemden çok yorum becerisi istediğini belirten Nayki, uzun soruların parçalanarak çözülmesi gerektiğini vurguladı. 'Öğrenciler her soruda doğrudan işlem yapma refleksinden uzaklaşmalı. Önce sorunun ne istediğini netleştirmeliler' ifadelerini kullandı.

Fen Bilimleri dersinde yalnızca konu bilgisinin yeterli olmadığını dile getiren Nayki, grafik, tablo ve deney yorumlama becerisinin belirleyici hale geldiğini söyledi. Öğrencilerin özellikle analiz ve yorum içeren sorular üzerinde yoğunlaşması gerektiğini kaydetti. İnkılap Tarihi'nde ezberci yaklaşımın yanlış olduğuna dikkat çeken Nayki, olayların neden-sonuç ilişkisiyle öğrenilmesinin kalıcılığı artırdığını belirtti. Kronolojik düşünmenin öğrencilerin soru çözümünü kolaylaştıracağını ifade etti.

Din Kültürü ve İngilizce testlerinde ise dikkatsizlik kaynaklı yanlışların öne çıktığını söyleyen Nayki, İngilizce'de kelime bilgisinin, Din Kültürü'nde ise kavram hâkimiyetinin kritik önem taşıdığını dile getirdi. 'Strateji olmadan emek yetersiz kalır' diyen Nayki, öğrencilerin eksik olduğu alanları doğru analiz ederek kişisel çalışma planı oluşturması gerektiğini söyledi. Başarının artık yalnızca çok soru çözmekle değil, doğru soruyu doğru yöntemle çözebilmekle mümkün olduğunu vurguladı.

Velilere de çağrıda bulunan Levent Nayki, sınav sürecinde baskıcı değil destekleyici bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirterek, 'Öğrencinin sonucuna değil, sürecine odaklanmak gerekir. Kaygıyı artırmak yerine denge sağlayan aile tutumu başarıyı olumlu etkiler' değerlendirmesinde bulundu.