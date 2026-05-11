MEB, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 26 Haziran 2026'da başlayacak.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'nca, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları belli oldu.

Kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları, 'personel.meb.gov.tr' adresinde yayımlandı. Buna göre il içi yer değiştiren öğretmenler, 26 Haziran 2026 itibarıyla tebligat ve ilişik kesme işlemlerine başlayabilecekler.

Tercihleri doğrultusunda ataması yapılamayan öğretmenler, başvuru sırasında talep etmeleri hâlinde ilk iki tercihlerinde yer alan kurumlar için alanları bazında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınacak.

Sıra oluşan alanlara,13 Ağustos 2026 tarihine kadar -yargı kararları hariç olmak üzere- sıra atamaları dışında atama yapılmayacak ve kontenjan verilmeyecek.