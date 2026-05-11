Marmara Belediyeler Birliği, 2026 yılı Lisansüstü Tez Desteği Programı kapsamında 5 doktora tezine destek verecek. Yerel yönetim, afet, iklim ve şehircilik alanlarını kapsayan program için son başvuru tarihi 12 Haziran 2026 olarak açıklandı.

İSTANBUL (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği, 2016 yılından bu yana sürdürdüğü Lisansüstü Tez Desteği Programı'nın 11'inci dönem başvurularını başlattı. Program kapsamında bu yıl 5 doktora tezine destek sağlanacak.

MBB tarafından yapılan açıklamaya göre, destek almaya hak kazanan her bir doktora çalışması için 100 bin TL kaynak ayrıldı. Böylece toplam destek miktarı 500 bin TL'ye ulaşacak. Program kapsamında desteklenecek tezlerin; Marmara Bölgesi, Marmara Denizi, iklim değişikliği, afet yönetimi, konut ve barınma başta olmak üzere yerel yönetimler, şehircilik, akıllı şehirler, mimarlık, çevre yönetimi, göç, deprem riski ve kentsel yaşam kalitesi gibi alanlarda hazırlanması gerekiyor.

Başvuruda bulunacak araştırmacıların tez konularının üniversite enstitüleri tarafından resmi olarak onaylanmış olması ve tezlerin yazım aşamasında bulunması şartı aranıyor.

Tez önerisi henüz kabul edilmeyen veya tezini tamamladığı tespit edilen adayların başvuruları ise geçersiz sayılacak.

Başvurular yalnızca MBB Bilimsel Destek Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Son başvuru tarihi 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 23.59 olarak duyurulan programa ilişkin başvuruların Marmara Belediyeler Birliği Encümeni tarafından yapılacak değerlendirmesi sonrasında sonuçlar ise resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.