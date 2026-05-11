BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesinde, aile içi iletişimin güçlendirilmesine yönelik seminer programı gerçekleştirildi.

Sason Kaymakamlığı himayesinde, Sason İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Aile İçi İletişim' semineri, İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda velilerin yoğun katılımıyla yapıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Cihan, aile yapısının güçlendirilmesinde iletişimin büyük önem taşıdığını belirterek, eğitim faaliyetleriyle hem öğrencileri hem de aileleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Seminerde, Doç. Dr. Davut Okçu tarafından velilere; aile içi iletişim, çocuklarla sağlıklı bağ kurma ve bilinçli ebeveynlik konularında bilgiler verildi. Programda ayrıca çocuklarla güçlü iletişimin aile yapısına ve eğitim sürecine katkıları ele alındı.

'2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı' kapsamında gerçekleştirilen seminere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Program sonunda açıklamalarda bulunan Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Cihan, 'Eğitimle yükselen, iletişimle güçlenen bir Sason için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Programa katkı sunan hocamıza ve katılım sağlayan velilerimize teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.