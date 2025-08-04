Gazeteci Yazar Mesut Demir, medya sektörünün nereye gittiği, İletişim Başkanı’nın değişmesinin medyalara etkisi, yerel medyalarda yaşananları kaleme aldı.

BURSA (İGFA) – İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir’in köşe yazısı…

Medya geçmişten buyana dördüncü güç olarak lanse edilir. Baskılı gazeteler, televizyon kanalları, radyolar, internet medyaları ve sosyal medya…

Baskılı gazetelerin artık dönemini bitirdiği günümüzde, nostalji ve proje odaklı bazı baskılı gazete ve dergiler de, dijitalleşerek hayatını devam ettirmeye çalışıyor.

Lakin…

Baskılı gazetelere resmi ilan yayımı durdurulursa, yüzde 95’i kapatır gazeteyi.

Televizyon kanallarının en büyük rakibi, sosyal medya, dijital film-dizi platformları…

Televizyon kanallarının da işi zor bu dönemde ve bundan sonra…

Radyolar ise günümüzde can çekişse de halen, araçlarında, fabrika ve atölyelerde radyo dinleyenleri görüyoruz.

İnternet haber siteleri ise, geçmişten bugüne baskılı gazetelerin boyunduruğu altındaydı. İnternet yasası ve pandemi sürecinin ardından parladı. Bazı internet haber siteleri, ayakta durmakla kalmadı, bir tık ileriye götürmeyi başardı.

Ancak, sayıları on binlerce olan internet haber siteleri nedeniyle kalite de düştü, medyalara güven sorununu da ortaya çıkardı.

Sosyal medya ile yarış halindeydi ama bu yarışı kazanması çok zordu.

Pandemi süreci sonrası alışkanlıklar değişti dünyada…

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.

Nitekim de öyle oldu…

İnsanlar sadece haber okumak istemediklerini, her şeyi bulabilecekleri internet medyalarını tercih edeceklerini bağıra bağıra haykırdı.

Başta Basın İlan Kurumu olmak üzere medya meslek örgütleri, bu durumu görmezden geldi, duymadı, çözüm üretmedi.

100’ün üzerinde meslek örgütü doğdu ülkemizde…

Çözüm üreten, öneride bulunan, elini taşın altına koyan medya meslek örgütleri maalesef yok. Bir şeyler yapmak isteyeni de entrikalarla ayağından aşağı çekip, önüne taş koyarak “Başkancılık oyna, başka bir şey yapma” mesajlarını verdiler.

Şimdi ne oldu?

Ekonomik sıkıntılarda boğulan yüzlerce medya kapısına kilit vurdu ya da Basın İlan Kurumu baskısıyla birleşmek zorunda kaldı.

İletişim Fakültesi mezunu on binlerce gencimiz, mesleğini yapamaz duruma geldi.

İnternet haber siteleri de, yüzlerce kalitesiz haber sitesi ve sosyal medya ile savaşmak zorunda kaldı.

Mesela Bursa’da yayın yapan ve Basın İlan Kurumu’ndan resmi ilan alan Bursada Bugün haber sitesi…

2009 yılında domaini alınmış, yayın hayatına başlamıştı Bursada Bugün haber sitesi…

Kuruluşunda ve marka sürecinde yer aldığım, bir dönem Genel yayın Yönetmenliği görevini üstlendiğim Bursada Bugün haber sitesi nasıl buraya geldi?

Kimlere satıldı? Kimler geldi, kimler geçti?

Şimdi kimin elinde?

2018’de el değiştirdikten sonra neler yaşandı?

Yazı dizimizde kamuoyunun merak ettiği Bursada Bugün internet haber sitesine ayrı bir bölüm açarak kamuoyunu aydınlatacağım.

Son 3 yıldan uzun bir süre Genel Yayın Yönetmeni ve Tüzel Kişi Temsilcisi olduğum, kamuoyunun merak edip sorduğu sorularla ilgili Herkes Duysun haber sitesine de ayrı bir bölüm açacağım.

İnternet haber sitelerinin yaşaması için değişim şarttı.

Nitekim İletişim Başkanı olarak görevine başlayan Dışişleri Başkan Yardımcısı Burhanettin Duran ile yeni bir dönem başladı.

Tabi ki İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kendi çalışma ekibini kuruyor.

Yerel medyalarımız için önemli bir değişim.

Kamuoyunun ve yerel Anadolu medyalarının yüksek beklentisi olan ve ilk değişecek isim, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılıç…

Yerel medyalar üzerinde yaptığı baskılar, internet haber siteleri üzerindeki baskılar, maliyetini açıklayamadığı ve bekleneni veremeyen BİK Analitik sistemi, medya sektörüne derin yaralar açmıştı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılıç değiştiğinde zaten köklü bir değişim olur.

Değişmesine kesin gözüyle bakılan ikinci isim ise Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz…

Bu değişim ülkemiz ve medyalarımız için çok verimli bir değişim olacak.

İnternet medyaları neler yapmalı? Nasıl bir yapısal değişime gitmeli? Kendilerini sosyal medyaya karşı nasıl güçlü hissettirecek hamleler yapmalı?

Sonraki yazılarımda paylaşacağım.

Sağlıklı ve esen kalın…