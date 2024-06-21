Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile birlikte Medeniyetin Burçları Uluslararası Öğrenci Akademisi'nin Bayramlaşma ve Mezuniyet Töreni programına katılarak, farklı ülkelerden gelen öğrencilerle bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Medeniyetin Burçları Derneği ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın ortaklaşa organize ettiği Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2024 yılı faaliyetleri kapsamında Kurban Bayramı dolayısıyla Bayramlaşma, kapanış ve sertifika programı düzenlendi.

Bu kapsamda Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ile birlikte Medeniyetin Burçları Uluslararası Öğrenci Akademisi'nin Bayramlaşma ve Mezuniyet Töreni programına katıldı.

Program yabancı uyruklu öğrencilerin etkinlikleri ile başladı. Programda öğrenciler hem şiir okudu, hem de türküler seslendirdiler. Öte yandan Türk Halk Müziği Sanatçısı Namık Kemal Bilgin’in bağlaması eşliğinde seslendirilen eserlere diğer öğrencilerde eşlik ettiler.

Afrika’dan, Türki Cumhuriyetlerden ve Balkanlardan çeşitli öğrencilerin seslendirdiği bu şiir ve türkülere, Namık Kemal Bilgin’de bağlaması ile katıldı.

Programın ardından konuşma yapan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrencilerin bayramlarını kutlayarak kendilerini Kayseri’de görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Büyükkılıç, Kayseri’de tüm vatandaşların olduğu gibi öğrencilerin de her zaman yanında olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu: “Medeniyetin Burçları Uluslararası Öğrenci Akademisi'nin Bayramlaşma ve Mezuniyet Töreni programına AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile birlikte katılarak, farklı ülkelerden gelen öğrencilerimizin mezuniyetlerini ve bayram coşkusunu hep birlikte paylaştık. Farklı ülkelerden gelseler de ülkemizde olmaktan dolayı kendilerini misafir gibi değil ev sahibi gibi hissetmeleri gerekir. Gençlerimize uluslararası alanda başarılar diler, bayramlarını tebrik ederim”

Konuşmaların ardından 2024 Uluslararası Öğrenciler Akademisi kapsamında sertifika almaya hak kazanan öğrenciler arasından, 20 öğrenciye sertifikalarının takdimi yapıldı. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.