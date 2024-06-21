Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve üniversite senatosu kararıyla sanayici ve iş insanı NG Kurucu Başkanı Nafi Güral’a fahri doktora ünvanı verilerek cübbe giydirildi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı mezunları için tören düzenlendi. Dumlupınar Üniversitesi’nde gerçekleşen mezuniyet törenine Kütahya Vali Vekili Aydın Veli, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin yanı sıra iş insanı NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, eşi Gülsüm Güral, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür ve Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral katıldı.

Mezuniyet töreninde Sanayici ve İş İnsanı NG Kurucu Başkanı Nafi Güral’a Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve üniversite senatosu kararı doğrultusunda fahri doktora ünvanı verilerek cübbe giydirildi.

Nafi Güral: “Bu ünvanı eğitime verdiğimiz 63 yıllık hizmetin bir işareti olarak görüyorum.”

Nafi Güral, cübbe girdirme töreninin ardından yaptığı konuşmada doktora ünvanına layık görülmesi sebebiyle Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kızıltoprak’a ve üniversite yönetimine teşekkür etti.

“Takdir edersiniz ki ülkelerin ve bireylerin gelişmesindeki en önemli faktör eğitim. Eğitimin de mimarı üniversitelerimiz. Üniversitelerimiz bu anlamda çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Dumlupınar Üniversitesi sadece öğrenci yetiştirmekle kalmıyor aynı zamanda ilimizin sosyal ve ekonomik düzeyinin gelişmesine çok fazla katkı sağlıyor. Değerli rektörümüz ve senatomuz, değerli öğretim elemanlarımız şahsıma fahri doktora verilmesini layık görmüşler. Bunu hem ilimize hem ülkemize verdiğim 63 yıllık hizmetlerin ve aynı zamanda da eğitime verdiğimiz desteğin bir işareti olarak kabul ediyorum. Sayın Rektörümüze ve onun şahsında bu ünvanı layık gören tüm üniversite camiasına teşekkür ediyorum. Bu ünvan eğitim anlamında bizim daha çok misyon üstlenmemizi gerektirecek bir sorumluluk da vermiş oluyor. Biz de bu sorumluluğu yerine getireceğiz.”

NG Kurucu Başkanı Sayın Nafi Güral konuşmasında Dumlupınar Üniversitesi’nden mezun olan öğrenciler ve ailelerine de seslendi:

“Evlatlarımız yepyeni bir çalışma hayatına atılıyorlar ve onların bu başarılarında şüphesiz sizlerin de çok emekleri var. Değerli öğrenciler, sizlerin başarılarını görmek, başarılarınızı alkışlamak başta rektörümüz ve öğretim üyelerimiz olmak üzere sizi tanıyan, seven tüm insanlar tarafından takdirle karşılanacak. Siz bunlara layıksınız. Hepinizinbaşarılı ve mutlu bir hayat sürmesini temenni ediyorum.”