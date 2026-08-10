Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'iç cepheyi güçlendirme' çağrısı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' mesajlarıyla şekillenen süreçte kritik aşamaya gelindi. 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi' bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

ANKARA (İGFA) - 'Terörsüz Türkiye' sürecinin yasal altyapısını oluşturması beklenen kanun teklifinde gözler bugün saat 11.00'de gerçekleşecek TBMM Genel Kurulu'na çevrildi.

Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 17,5 saat süren görüşmelerin ardından kabul edilen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi', Genel Kurul gündemine geliyor.

Teklif, AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, HÜDAPAR, Yeni Yol ve bağımsız milletvekillerinin imzasıyla toplam 367 milletvekilinin desteğiyle Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

YAKLAŞIK 400 OY BEKLENİYOR

Genel Kurul görüşmelerinde teklifin geniş bir siyasi destekle kabul edilmesi bekleniyor. Meclis'te grubu bulunan partilerin yanı sıra diğer milletvekillerinden gelecek desteklerle teklifin yaklaşık 400 oyla yasalaşabileceği değerlendiriliyor.

Düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'iç cepheyi güçlendirme' çağrısıyla başlayan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusundaki açıklamalarıyla siyasi gündemin merkezine oturan sürecin yasal çerçevesi açısından önem taşıyor.

Genel Kurul'daki görüşmelerin ardından teklifin kabul edilmesi halinde, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde Meclis ayağında önemli bir eşik daha aşılmış olacak.

Teklifin Genel Kurul görüşmelerinde siyasi partilerin vereceği mesajlar ve yapılacak değerlendirmeler de sürecin bundan sonraki aşamasına ilişkin önemli ipuçları verecek.