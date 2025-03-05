Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi Otel Yangınını Araştırma Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtladı. Alpkan, mevzuat ve görevleri gereği söz konusu olayı "iş kazası" olarak değerlendirdiklerini aktardı.ANKARA (İGFA) - TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre dün AK Parti Milletvekili Selami Altınok başkanlığındaki toplanan TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi Otel Yangını Araştırma Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, söz konusu otel yangınına ilişkin inceleme sonuçlarını da paylaştı.

Aktürk, olay günü 2 iş başmüfettişinin "iş sağlığı ve güvenliği yönünden" incelemelerde bulunduğunu kaydetti.

İş yerinde yağmurlama sisteminin bulunmadığını, kaçış yolu kapılarının yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz özellikte olmadığını aktaran Aktürk, "Yangının başladığı anlaşılan restoranda ve yakınındaki mutfak alanında çalışanların ulaşabileceği konumda portatif yangın söndürme cihazları ve çalışır vaziyette otomatik yangın algılama ve uyarı sisteminin bulunmadığı tespit edilmiştir." dedi.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan da, denetim konusunda "az tehlikeli", "orta tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sektör sınıflandırmasının bulunduğunu belirterek, otellerin "az tehlikeli" kategoride yer aldığını söyledi.

Öncelikli denetim alanlarının metal, maden, inşaat sektörü ve büyük endüstriyel alanlara yönelik denetimler olduğunu aktaran Alpkan, "Bu sektör bağlamında, turizm sektörüyle ilgili, az tehlikeli sınıfta olan bir sektör. İlk önceliğimiz maalesef az tehlikeli sınıfın denetimi değil ve bu otelin denetimi de yapılmamış. Bu, kayıtlı 70 küsur kişi çalıştıran bir işletme. Büyük endüstriye de girmiyor, metal, maden alanlarına da girmiyor. Dolayısıyla buraya bir denetim gelmemiş, şikayet de gelmemiş. Tabii toplamda 2,5 milyon işletme var, bizim de 500 müfettişimiz var. Önceliklendirme açısından buraya sıra gelmemiş ama bu değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

Alpkan, müfettişlerinin denetim yetkisinin "çalışma hayatıyla sınırlı" olduğunu ifade etti.