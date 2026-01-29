Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi'nde beden eğitimi alanında hazırlık eğitimine alınacak millî sporcular için 16 kontenjan ayırdı. Başvurular 2-6 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınmak üzere millî sporcular için beden eğitimi öğretmenliği alanında ayrılan on altı kontenjana başvuru işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre, söz konusu eğitim için 16 kontenjan ayrılırken, başvurular 2-6 Şubat 2026 tarihleri arasında personel.meb.gov.tr üzerinden elektronik başvuru formu ile gerçekleştirileceği bildirildi. Yerleştirme işlemlerinin milli sporcu öncelik durumu dikkate alınarak 25 Şubat 2026 tarihinde yapılacağı belirtilirken, asıl ve yedek aday listelerinin yine personel.meb.gov.tr adresinde ilan edileceği kaydedildi.

Başvuruda bulunacak milli sporcuların, başvuru için aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamış olmaları gerektiği ifade edilirken, şartlar şöyle sıralandı:

Olimpiyat veya Paralimpik oyunlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girmek,

Olimpiyat oyunları programındaki spor dallarında Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında büyükler ve alt yaş kategorilerinde ilk üç dereceye girmek,

Takım sporlarında en az 10 kez Türkiye'yi temsil ederek millî sporcu belgesi almak,

Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz ve kış gençlik olimpiyatlarında ilk üç dereceye girmek,

Universiad Oyunları veya Akdeniz Oyunları'nda olimpik branşlarda ilk üç dereceye girmek,

Deaflimpik Oyunları'nda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girmek,

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin tanıdığı spor dallarının Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek.