BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin, dijitalleşen ticaret dünyasına ayak uydurmak isteyen girişimcilere yönelik başlattığı eğitim programını başarıyla tamamlayan işletmeciler, beş günlük eğitimin sonunda Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştu. Toplumun her kesiminin kendini geliştirebilmesine imkan sunmayı hedefleyen Osmangazi Belediyesi, hayata geçirdiği Dijital Pazarlama Uzmanlığı Eğitim Programı ile katılımcılara e-ticarette başarılı satışın temel inceliklerini öğretti.

Program kapsamında, eğitmenler Parkan Uzaslan ve Mustafa Sönmezay tarafından e-ticarette hangi adımların izlenmesi gerektiği, hedefleme araçlarının etkin kullanımı, sosyal medya ve Google'ın e-ticaret sitelerine entegrasyonu gibi pek çok başlık ele alındı. Katılımcılar; e-ticaret sitelerine entegre edilen araçlardan elde edilen verilerin nasıl analiz edileceği ve bu verilerin satış stratejilerine nasıl dönüştürüleceği konusunda kapsamlı bilgiler edinerek sertifikalarını aldı.

Dijital Pazarlama Uzmanlığı Eğitim Programı'nın oldukça verimli geçtiğini ifade eden Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar, 'Eğitimlerimizin ilk bölümünü tamamlamış bulunuyoruz. Bu eğitim programları devam edecek. Amacımız, e-ticaret içerikleriyle ilgili katılımcılara ipuçları vermek ve alanında uzman eğitmenlerle girişimcilere pazarlama alanında ürünlerini daha iyi pazarlamanın yollarını öğretmek. Eğitimlerimiz beş gün sürdü. Bununla birlikte eğitime katılanlara katılım belgelerini verdik. Eğitimlerimiz artarak devam edecek' dedi.

'ALIŞVERİŞLERİN BEŞTE BİRİ ONLİNE GERÇEKLEŞİYOR'

Eğitmen Mustafa Sönmezay ise, 'Osmangazi Belediyesi ile birlikte Dijital Pazarlama Uzmanlığı üzerine bir eğitimi tamamlıyoruz. Kursiyerlere sosyal medya, sosyal medya reklamcılığı ve e-ticaret üzerine eğitimler verdik. Günümüzde çok fazla ilgi gören e-ticaret, ülkemizde her geçen gün hızla ilerliyor. E-ticarete nereden başlanabileceği ve hangi konulara önem verilmesi gerektiğini özellikle vurguladık. Türkiye'de her yüz alışverişin 20'si, yani beşte biri online olarak gerçekleşiyor. Böyle bir dijital hayata ayak uydurmak için kursiyerlere elimizden geldiğince yol göstermeye çalışıyoruz. Bu eğitimler, ticaretle uğraşanlar için önemli bir ufuk açtı. Hangi ürünün dijital ortamda nasıl pazarlanabileceği, nereden başlanacağı ve nasıl ilerlenebileceği konusunda bir ön fikir ve altyapı sağlamış olduk' diye konuştu.

Beş gün süren eğitim programına katılan kursiyerler; hedef kitleye ulaşma yöntemlerinden ürünlerin doğru platformlarda satışa sunulmasına, sosyal medya üzerinden satış yapmanın inceliklerinden kargolama ve gönderim süreçlerine kadar birçok konuda bilgi sahibi oldu.