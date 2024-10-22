ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile ölçme ve değerlendirme yaklaşımı ile örtüşen, alana ve öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun, geçerli, güvenilir ve kullanışlı ölçme ve değerlendirme araçlarının geliştirilip uygulanması önem kazandı. Bu kapsamda, Millî Eğitim Bakanlığınca 5 ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik yeni müfredata uygun yeni ölçme araçları geliştirme çalışmalarına devam ediliyor.

Yeni eğitim öğretim yılında kademeli olarak uygulanmaya başlanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" doğrultusunda 5 ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları ve etkinlik örnekleri daha önce yayımlanmıştı. Bu kez de yine 5 ve 9. Sınıf öğrencilerine yönelik yeni ölçme araçları ilgili derslerin farklı öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerinin bir bütün hâlinde ölçülmesine olanak sağlayan farklı yaklaşımlar kullanılarak yayımlandı. temel eğitim ve ortaöğretim derslerine yönelik çalışma kâğıtları, açık uçlu sorular, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, performans görevleri vb. yeni örnekler sunuldu

İşte MEB'in yeni ölçme araçlarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz