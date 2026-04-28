Mingəçevir Devlet Üniversitesi (MDÜ) ile Aselsan Bakü arasında yüksek teknoloji, inovasyon ve uygulamalı eğitim alanlarında kapsamlı iş birliği için önemli adımlar atıldı.

Serdar AKYOL / AZERBAYCAN (İGFA) - Mingəçevir Devlet Üniversitesi ile Aselsan Bakü MMC arasında yüksek teknolojiler ve inovasyon alanında stratejik iş birliği yeni bir aşamaya taşındı. Üniversite Rektörü Anar Eminov başkanlığındaki heyet, Aselsan Bakü MMC'yi ziyaret ederek İcra Direktörü Özgür Kürüm ile bir araya geldi.

Görüşmede; mühendislik ve bilişim öğrencilerine yönelik staj imkânlarının artırılması, ortak bilimsel projelerin geliştirilmesi ve sanayi temelli eğitim modelinin uygulanması konularında mutabakata varıldı. Ayrıca üniversite bünyesinde modern bir telekomünikasyon laboratuvarı kurulması da öncelikli hedefler arasında yer aldı. Taraflar, sektör uzmanlarının eğitim sürecine aktif katılımı, teknik altyapının güçlendirilmesi ve insansız hava araçları alanında ortak projeler yürütülmesi konusunda da iş birliğini derinleştirme kararı aldı.

Mayıs ayında Aselsan Bakü yetkililerinin üniversiteye gerçekleştireceği ziyaretle birlikte uygulamalı eğitimler ve mesleki gelişim programlarının hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bu stratejik iş birliği, üniversite-sanayi entegrasyonunun daha sürdürülebilir ve sistemli bir yapıya kavuşmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.