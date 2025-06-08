Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025’in ilk beş ayında hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısının 85,4 milyona ulaştığını, uçak trafiğinin yüzde 6,5, yolcu trafiğinin ise yüzde 3,5 arttığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı Ocak-Mayıs dönemine ait hava yolu verilerini değerlendirdi. Türkiye genelinde havalimanlarında toplam 910 bin 988 uçak trafiği gerçekleşirken, iç hatlarda 365 bin 145, dış hatlarda 318 bin 618 uçuş kaydedildi. Üst geçişlerle birlikte uçak trafiği, geçen yıla göre yüzde 6,5 artış gösterdi.

MAYIS AYINDA 21 MİLYON YOLCU SEYAHAT ETTİ

Mayıs ayında iç hatlarda 8 milyon 480 bin 582, dış hatlarda 12 milyon 677 bin 712 yolcu taşındı. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 21 milyon 170 bin 171 yolcuya hizmet verilirken, geçen yıla göre yolcu trafiğinde yüzde 3,7 artış yaşandı. Aynı dönemde yük trafiği 437 bin 863 tona ulaştı; iç hatlarda 72 bin 792 ton, dış hatlarda 365 bin 71 ton yük taşındı.

5 AYDA 85,5 MİLYONA YAKIN YOLCU

Ocak-Mayıs döneminde iç hatlarda 37 milyon 264 bin 358, dış hatlarda 48 milyon 91 bin 649 yolcu taşındı.

Direkt transit yolcularla birlikte toplam 85 milyon 420 bin 438 yolcuya hizmet verildi, bu da geçen yıla göre yüzde 3,5’lik artış anlamına geldi. Yük trafiği ise toplamda 1 milyon 869 bin 382 tona ulaştı; iç hatlarda 329 bin 668 ton, dış hatlarda 1 milyon 539 bin 714 ton oldu.

TURİZM MERKEZLERİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Turizm bölgelerindeki havalimanlarında 5 ayda 16 milyon 334 bin 49 yolcu ağırlandı. İç hatlarda 6 milyon 686 bin 715, dış hatlarda 9 milyon 647 bin 334 yolcu taşınırken, toplam 119 bin 336 uçak trafiği gerçekleşti.

Antalya Havalimanı 9 milyon 565 bin 963 yolcuyla lider olurken, İzmir Adnan Menderes 4 milyon 357 bin 154, Muğla Dalaman 1 milyon 218 bin 131, Muğla Milas-Bodrum 918 bin 20 ve Gazipaşa Alanya 274 bin 781 yolcuya hizmet verdi.