Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mayıs ayı için yaklaşık 4,7 milyar yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,4 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirterek, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktardı. Hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurgulayan Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade ederek, ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diledi.