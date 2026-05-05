Bursa Teknik Üniversitesi, Akdeniz'e özgü baklagilleri geleceğin protein kaynağına dönüştürmeyi hedefleyen uluslararası LEGACY projesinde yer aldı. 3 yıl sürecek çalışmada baklagiller, geleneksel Akdeniz tahıllarıyla birleştirilerek burger, atıştırmalık ve protein bar gibi hem çevresel etkisi düşük hem de besin değeri yüksek yeni gıda ürünleri ortaya konacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi, Avrupa Komisyonu destekli PRIMA programı kapsamında yürütülen LEGACY projesine dahil olarak sürdürülebilir gıda sistemlerinin geliştirilmesine katkı sunuyor. İtalya koordinasyonunda yürütülen projede Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Yunanistan, Tunus, Cezayir, Fas, Mısır ve Portekiz'den çok sayıda üniversite ve araştırma kurumu yer alıyor.

Projede Türkiye'yi temsilen BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nden Furkan Türker Sarıcaoğlu yürütücü, Ayşe Neslihan Dündar ise araştırmacı olarak görev alıyor. LEGACY kapsamında nohut, bakla, mercimek ve acı bakla gibi Akdeniz'e özgü baklagiller kullanılarak çevre dostu gıda işleme teknolojileri geliştirilecek ve besin değeri yüksek bitki bazlı ürünler üretilecek. Ürünlerin sağlık etkileri bilimsel olarak incelenirken, tüketici farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar da yürütülecek.

Projenin, hızla büyüyen bitki bazlı protein alanına Akdeniz merkezli bir yaklaşım kazandırmayı hedeflediğini belirten Sarıcaoğlu, baklagillerin tahıllarla birleştirilerek burger, atıştırmalık ve protein bar gibi yenilikçi ürünlere dönüştürüleceğini ifade etti. Yaklaşık 3 yıl sürecek proje ile sürdürülebilir tarımın desteklenmesi, yerel protein kaynaklarının güçlendirilmesi ve ithal protein bağımlılığının azaltılması amaçlanıyor.

BTÜ Rektörü Naci Çağlar ise üniversitenin uluslararası projelerde yer almasının önemine dikkat çekerek, çalışmanın hem bilimsel kapasiteye hem de küresel görünürlüğe önemli katkı sağlayacağını vurguladı.