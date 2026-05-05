İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, organize suç yapılanmasına ağır darbe vuruldu.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 1 adet AK-47 tüfek, 3 Utaş marka otomatik tabanca ve 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen baskınlarda toplam 63 şüpheli gözaltına alındı.
Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
