KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Ömer Türk Çakal Bulvarı'nda trafikte seyir halindeyken kazaya tanıklık eden Büyükşehir A Takımı ekipleri, vakit kaybetmeden harekete geçti.

Araçlarını güvenli bir noktaya çeken ekipler, olay yerine ulaşarak hızlı ve dikkatli bir müdahalede bulundu. Bu sayede olası ikinci bir kazanın önüne geçildi. Kazanın ardından yol üzerine uyarı ve yönlendirme tabelaları yerleştiren ekipler, sürücülerin güvenli şekilde ilerleyebilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldı. Trafik akışı ise kontrollü olarak sürdürüldü.

Kazada mağdur olan vatandaşlara da destek veren ekipler, durumu güvenlik güçlerine bildirerek süreci yakından takip etti. Olayda can kaybı yaşanmazken, dikkatsizlik sonucu meydana gelen maddi hasarlı kazanın etkileri kısa sürede giderildi. A Takımı ekiplerinin hızlı ve duyarlı çalışması sayesinde trafik kısa sürede normale dönerken, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği sağlandı.