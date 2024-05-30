MASKİ Genel Müdürlüğü ani ve aşırı yağışlarda yaşanabilecek muhtemel su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe ve Peker mahallelerinde yağmur suyu ızgara temizlik çalışması başlattı. Temizlik çalışmalarından önce yaşanan sorunlardan bahseden Kuşlubahçe mahalle esnaflarından Mustafa Avcı, “Mahallemizde önceden sorunlarımız vardı. Yağmur suyu ızgaralarımız taşıyordu. Kanalizasyon hatlarında sorunlarımız ve koku problemi vardı. Sağ olsun Ferdi Başkan’ımız ilgilendi, temizlik yapıldı. Şu anda yağmur suyu sorunumuz kalktı, koku sıkıntısı da gitti. Birikmiş olan pislikler de Ferdi Başkanımız sayesinde alındı, teşekkür ederiz” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların ani ve aşırı yağışlardan olumsuz etkilenmemesi amacıyla yol güzergahlarındaki yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe ve Peker mahallelerinde temizlik çalışması başlattı.

Sabah erken saatlerde temizlik mesaisine başlayan ekipler, yağmur suyu hatlarının sağlıklı çalışması ve ani yağış durumunda su birikintilerine karşı erken önlem almak için gelişigüzel atılan atıkları, rüzgar nedeniyle ızgaralara biriken ağaç yapraklarını temizledi. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar çalışmalardan oldukça memnun olduklarını ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür etti.