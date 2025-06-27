Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu’da geçmiş yıllarda yaşanan su sorunlarını ortadan kaldırmak ve yaz aylarında kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla hayata geçirdiği önemli yatırımda sona yaklaştı.MANİSA (İGFA) - Yaklaşık 28 milyon TL bedelle hayata geçirilen proje kapsamında 6 adet sondaj yenilenirken 3 bin 500 metrelik içme suyu iletim hattı döşeme çalışmalarında da sona gelindi. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak, projenin, Turgutlu’nun sadece bugünü için değil, geleceği için de büyük önem taşıdığını söyledi.

Manisa’nın su kaynaklarının verimliliğini artırmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu’da önemli bir altyapı yatırımı gerçekleştiriyor. Kuraklıkla ve iklim değişikliği nedeniyle giderek artan su ihtiyacına cevap vermek için MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında, 6 adet sondaj kuyusu yenilenirken bu kuyulardan elde edilen suyun depolara ulaştırılması için 3 bin 500 metrelik içme suyu iletim hattı döşeniyor. İmalat çalışmalarında son aşamaya gelinen ve toplam 28 Milyon TL bedelle hayata geçirilen yatırım sayesinde Turgutlu’nun özellikle yaz aylarında yaşadığı su sıkıntısının giderilmesi hedefleniyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak ve İçme Suyu Dairesi Başkanı Necip Kurtarıcı da yetkili personelle birlikte imalat çalışmalarını yerinde inceledi.

“HEDEFİMİZ HALKIMIZI SU SIKINTISINDAN KURTARMAK”

Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak, “Bilindiği üzere sadece tüm dünyada iklim değişikliği, kuraklık ve yağışların çok az olması nedeniyle su kaynaklarımızın verimleri düştü. Manisa da bu durumdan etkilendi. Daha önceki yıllarda Manisa genelinde 50 - 100 metrelerde ulaştığımız suya, artık 250 metre ve daha derinlerde ulaşıyoruz. Bu da kuraklığın etkilerini net şekilde gösteriyor. Özellikle Turgutlu ilçemiz, su sıkıntısı yaşayan en büyük ilçelerimizden biri. Şu an mevcuttaki sondajlarımızın rezervini artırmaya yönelik sondaj yenileme ve buna bağlı olarak su iletim hatları yaparak ilçemize daha verimli suyu sağlamak adına bir çalışma yapıyoruz. Hedefimiz, özellikle yaz aylarında suyu artırarak halkımızın su sıkıntısından kurtarmak. Yaklaşık 28 milyon TL bedelle hayata geçirilen bu yatırım kapsamında 6 sondaj da yenileniyor. Bu sondajlardan çıkan suyun depolara iletimini sağlamak amacıyla da başlanan 3 bin 500 metrelik hat döşeme çalışmasında son aşamaya gelindi” dedi.

“TURGUTLU’NUN GELECEĞİNE YATIRIM”

İmalat çalışmalarının gece saatlerinde de devam ettiğini belirten Bircan Kaynak, “İmalatlar gece saatlerinde de yapılıyor. Artık son aşamaya geldik ve önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Turgutlu ilçemizin su sorunu yaşamaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu çalışmalar Turgutlu’nun geleceğine yapılan bir yatırımdır. Merhum Başkanımız Ferdi Zeyrek’in döneminde başlatılan, Manisa’nın genelinde susuzluk yaşanmaması hedefi doğrultusundaki planlama ve yatırım çalışmalarını Besim Dutlulu Başkan’ımızın liderliğinde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

“SU PROBLEMİNİN BİR DAHA YAŞANMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Yeni Mahalle Muhtarı Yasin Bostancı, “Önceki yıllarda sık sık su kesintileri yaşıyorduk. İnsanlar işten geldikten sonra su sıkıntısı daha fazla yaşıyordu. Apartmanların yüksek katlarında da su basınç problemi oluyordu. Bu sondaj yenileme ve iletim hattı çalışması ile su probleminin bir daha yaşanmayacağını düşünüyoruz. İmalatların gece saatlerinde bile yapıldığını görmekteyiz. Su, hayatımızda en büyük öneme sahip olduğu için bu yatırım bulunmaz bir nimet” diye konuştu.

“İLÇEMİZE ÖNEMLİ BİR YATIRIM YAPILIYOR”

Yedieylül Mahalle Muhtarı Deniz Bezen, “Geçtiğimiz yıllarda çok su sıkıntısı yaşadık. Sondaj sayısının 6’ya çıkartılması ve iletim hattının hızlı bir şekilde yapılması bu çalışmaya ne kadar önem verildiğini gösteriyor. Sonunda artık su kesintisi olmayacak. Apartmanların yüksek katlarında su basınç sorunu olmayacak. Yaz aylarında su tüketimi fazla olduğundan suya çok ihtiyacımız var. Bu yatırımın ilçemiz için büyük öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi’ne ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum” dedi.