Koç burcu bir doğum gibidir kozmik birlikten ayrı bir bireyin ortaya çıkışını temsil eder burada yalnızlık ve yabancılaşmış hissetme hissettiğimiz alanlarda iyileşme sağlayabiliriz. Olumsuz dürtüleriniz ve kendinizi sabote etmeye meyilli olduğunuz yerleri tespit edin bireysel olarak kendinize yetersiz veya defolu gördüğünüz özelliklerinizi Chiron kişinin en çok kendinde gördüğü Defoelarla ilgilidir. Şimdi mars ile birlikte bir nevi bu Defoeların tespiti büyük bir özgürlük yaratabilir.

Yeni bir seçim yapabilir, yeni yeni bir yol seçebilirsiniz. Belki daha önce hiç cesaret gösteremediniz tarzda olabilir. Bu yol yepyenidir, korkularınızın kökü geçmişte yaşanan deneyimlere bağlıdır. Cesaret bazen geçmişte bir başarısızlık ya da hayal kırıklığı ile karşılaştığımız bir yaşam alanında kırılmış olabilir. İşte şimdi tam da bu alanda bir atılım yapma zamanıdır...