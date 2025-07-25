Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, 24 Temmuz 2025'teki toplantıda geçmiş dönem başkanı Hidamet Asa'nın Yönetim Kurulu'ndan istifa ederek, görevden alındığını açıkladı.BURSA (İGFA) - Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız’dan kamuoyuna önemli duyuru geldi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Birlik Temsilciliği'nden istifa ederek görevinin sona erdiği öğrenilen Hidamet Asa’nın, Birlik Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden alındığını belirtti.

24 Temmuz 2025 Perşembe günü gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda bahse konu kararın alındığını belirten Başkan Yıldız, "İsimler Marmarabirlik’ten önemli ya da Marmarabirlik’in üstünde değildir. Bizim için önemli olan Marmarabirlik’in ortaklarına hizmet edebilmek adına, elbirliği ile Kurumu nasıl daha güçlü hale getirebileceğimizdir” dedi.

Önümüzdeki günlerde Marmarabirlik’in yeni hedeflerinin ve stratejik adımlarının konu alınacağı ayrıntılı bir açıklamanın da yapılacağını ifade eden Başkan Yıldız, ayrıca Marmarabirlik’in bundan sonraki süreçte şeffaf bir disiplin ile yönetileceğini vurgulayarak, geçmişte pürüzlü işler ve hak yiyenlerin takipçisi olduklarını, takipçisi olmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.