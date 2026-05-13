Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde yasa dışı avcılık ve belgesiz ürün nakline yönelik denetimlerde 500 metre uzatma ağına el konulduğunu açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi'nin faaliyetlerine başladığı duyuruldu.

Merkez koordinasyonunda 12 Mayıs'ta gerçekleştirilen izleme ve denetim çalışmalarında, balıkçı barınağından nakil ve menşe belgesi olmaksızın ürün taşındığı ve Marmara Denizi'nde yasa dışı avcılık yapıldığı tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda 500 metre uzunluğundaki uzatma ağına el konulurken, ihlale konu faaliyetlerle ilgili idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi'nin su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi amacıyla denetim faaliyetlerini sürdüreceği ifade edildi.