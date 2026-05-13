Edirne'de Keşan Belediyesi'nin baz istasyonu için alan tahsisi kararı sonrası Beğendik'te bazı site yönetimlerinin apartman çatıları için GSM firmalarıyla görüşme yaptığı iddiaları tepki çekti..

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Meclisi'nin Mart 2026'da aldığı kararla, Beğendik Beldesi'nde bulunan 1769 parsel numaralı taşınmazın baz istasyonu kurulması amacıyla Beğendik Belediyesine 830 bin TL bedelle devredilmesi oy çokluğuyla kabul edilmişti. Kararın, bölgede uzun süredir yaşanan telefon ve şebeke sorunlarının çözülmesi amacıyla alındığı, baz istasyonlarının yerleşim alanları dışında belirlenen özel bir noktada kurulmasının planlandığı belirtildi.

Ancak son günlerde bazı site yönetimlerinin apartman çatılarını GSM operatörlerine kiralamak için girişimlerde bulunduğu yönündeki iddialar, bölgede tartışmalara neden oldu. Vatandaşlar, belediye tarafından bu amaçla özel alan tahsis edildiğini hatırlatarak, konutların çatılarının ticari gelir elde etmek amacıyla baz istasyonu kurulumu için kullanılmasına tepki gösterdi.

Özellikle çocuklu aileler ve site sakinleri, bu durumun sağlık açısından risk oluşturabileceğini savunarak uygulamaya karşı çıktı.

Beğendik'te büyüyen tartışmaların ardından vatandaşlar, Beğendik Belediye Meclisi'nin yeniden toplanmasını ve baz istasyonlarının yalnızca belirlenen alanlarda kurulmasına yönelik bağlayıcı karar alınmasını talep etti.

Bölge halkı, kamu yararını önceleyen net bir düzenleme yapılmaması halinde tartışmaların büyüyebileceğini ifade ediyor.