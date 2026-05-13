Tarım ve Orman Bakanlığı, aromatize şarap ve şarap bazlı içkilere ilişkin Türk Gıda Kodeksi Tebliği'nde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle bazı katkı ve üretim hükümleri yeniden düzenlenirken, işletmelere uyum için 30 Eylül 2026'ya kadar süre tanındı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Türk Gıda Kodeksi Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle mevcut tebliğin bazı maddelerinde değişikliğe gidildi.

GEÇİŞ SÜRECİ 30 EYLÜL 2026

Tebliğin 6'ncı maddesinde yer alan bir hüküm tamamen yürürlükten kaldırılırken, aromatize şaraplara ilişkin bazı ifadeler yeniden düzenlendi. Buna göre ilgili hükümde geçen 'aromatize şaraplara istisna olarak' ifadesi 'sadece aromatize şaraplarda' şeklinde değiştirildi. Tebliğe eklenen geçici maddeyle birlikte, daha önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerine yeni kurallara uyum sağlamaları için geçiş süreci tanındı. İşletmelerin en geç 30 Eylül 2026 tarihine kadar yeni düzenlemelere uygun hale gelmesi gerekecek.

Belirtilen tarihten sonra ise yeni tebliğ hükümlerine aykırı ürünlerin piyasada bulunmasına izin verilmeyecek.