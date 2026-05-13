Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trabzon'a kazandırılan yatırımlar için teşekkür ederek, 'Bütün çalışmaların ve projelerin mimarı sizlersiniz' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş'un da iştirak ettiği toplantıda söz alan Başkan Genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve teşkilat mensuplarına hitap ederek şunları söyledi: 'Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin kararlı iradesi ve talimatlarıyla birlikte Trabzon Havalimanımızın ihalesi 27 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. Yer teslimi yapıldı, yüklenici firmamızla görüştük. Süreci hızlı bir şekilde takip ediyor ve çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Yine sizlerin Trabzonlu hemşehrilerimize verdiğiniz müjde doğrultusunda, 8 Nisan 2026 tarihinde Trabzon Şehir İçi Raylı Sistem Projesi'nin ihalesi yapıldı. İnşallah kısa zaman içerisinde temelini atacak, ilk kazmayı vuracağız. Bu vesileyle, talimatlarınızı bihakkın yerine getiren kıymetli Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ve değerli ekibine özellikle teşekkür ediyorum.'

ÖNEMLİ YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRİYORUZ

'Trabzon'da arz etmiş olduğumuz yaklaşık bin dönümlük sahil yaşam projesi olan Uzunkum Yaşam Alanı projemizin de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın katkıları ve sizlerin olurlarıyla ihalesini 3 Mart tarihinde gerçekleştirdik. Çalışmalarımıza başladık. İnşallah 461 gün içerisinde, genel seçimlerden önce bu büyük yaşam alanını sizlerin liderliğinde Trabzonlu hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bu vesileyle şükranlarımı arz ediyorum. Bir diğer önemli projemiz de Trabzon kıyılarını kanalizasyon yükünden kurtarmak adına planladığımız ileri biyolojik arıtma tesisidir. Bu konuda Tarım Bakanımıza, Devlet Su İşleri Genel Müdürümüze ve yer tahsisi noktasında destek veren Ulaştırma Bakanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu projede de önemli bir süreci başlatmış bulunuyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyemizin enerji ihtiyacını karşılamak adına, Enerji Bakanımızın destekleriyle güneş enerjisi santrali projemizin yapım sürecini başlattık.'

PROJELERİN MİMARI SİZLERSİNİZ

'Sağlık Bakanımıza da arz ettik; özel gereksinimli ve bizlere emanet yavrularımız için kalıcı yaşam merkezi projesini yürütüyoruz. Bir taraftan şehir hastanemiz yükseliyor. İnşallah sizlerin teşrifleriyle açılışını gerçekleştireceğiz. Kalıcı yaşam merkezi konusunda ise boşalan bir hastanemiz protokolle belediyemize devredildi. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla birlikte rehabilitasyon merkezi konusunda da önemli bir süreci başlattık. Bütün bu çalışmaların ve projelerin mimarı sizlersiniz. Sizlerin liderliğinde Trabzon, şehircilik ve kalkınma adına son 25 yılda bambaşka bir noktaya gelmiştir. Bu eser ve hizmet siyasetinin lideri sizsiniz. Sizlere müteşekkiriz. Cenab-ı Allah sizleri başımızdan eksik etmesin.'

GÜVENİNİZİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ

'Şubat ayında gerçekleştirilen AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda ifade ettiğiniz sözleri, ben 25 yıldır buradaki dava arkadaşlarım gibi dikkatle takip ediyor, tekrar tekrar değerlendiriyorum. O toplantıda bizlere hitaben; 'Biz bir kadro hareketiyiz' dediniz. Ben size güveniyorum' dediniz. Böylesine tarihi bir dönemde; kuzeyimizde, güneyimizde savaşlar ve zulümler yaşanırken, ülkemizi bir istikrar adası olarak ayakta tuttuğunuz, güçlü kıldığınız için sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Siz, 'Biz bir kadro hareketiyiz' dediniz; işte bugün o kadronun mensupları olarak huzurunuzdayız. Eğer liderimiz önümüze yeni bir 25 yıllık hedef koyuyorsa, bu kadro da bütün gücüyle, bütün gayretiyle ilk seçimde partimizi Cumhur İttifakı'yla birlikte yeniden güçlü bir şekilde iktidara taşımayı sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir zorunluluk olarak görmektedir. Sizlerin güvenini asla boşa çıkarmayacağız. Bu, teşkilatımızın hem kutlu liderine karşı vefasının hem de milletimize karşı sorumluluğunun bir gereğidir. Buradaki herkes adına gönül rahatlığıyla ifade etmek isterim ki; bütün gücümüzle, bütün gayretimizle ilk seçimde yine sizlerin liderliğinde muvaffak olacağız. Bugüne kadar ortaya koyduğunuz bütün hizmetler için sizlere şükranlarımızı sunuyoruz.' Başkan Genç'in sözleri, toplantıya katılanlar tarafından alkışlandı.