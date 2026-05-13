Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle yapım işleri ihalelerinde iş deneyim belgelerinin güncellenmesine ilişkin esaslar yeniden düzenlendi. Değişiklik, özellikle birim fiyat hesaplamalarında ay bazlı endeks uygulamasını kapsadı.

ANKARA (İGFA) - Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından hazırlanan 'Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle yönetmeliğin iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesine ilişkin hükümlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre, daha önce yalnızca 'sözleşme yılı' esas alınan bazı hesaplamalara 'sözleşme ayı' kriteri de eklendi. Yönetmeliğin 49'uncu maddesinde yapılan değişiklikle, keşif birim fiyatları üzerinden ihale indirimi uygulanarak sözleşmeye bağlanan işlerde iş deneyim belgelerinin güncelleme yöntemi yeniden belirlendi.

Düzenlemeye göre, birim fiyatların yıl içinde birden fazla kez yayımlandığı veya güncellendiği durumlarda, sözleşme birim fiyatlarına esas alınan aydan bir önceki aya ait endeks dikkate alınacak. Birim fiyatların yılda yalnızca bir kez yayımlandığı durumlarda ise bir önceki yılın Aralık ayı endeksi esas alınacak.

Yeni uygulamayla birlikte iş deneyim belgelerinin güncel ekonomik koşullara daha uygun şekilde hesaplanması amaçlanıyor.