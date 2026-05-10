Sakarya Valiliği himayesinde, Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen 8. ADAMAT Matematik Olimpiyatları kapsamında final aşama sınavı gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin beceri temelli yaklaşımı doğrultusunda; analiz eden, problem çözen ve geleceği kurgulayan yetkin nesiller yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen olimpiyatların final aşaması, Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

60 dakika süren sınav saat 10.30'da başladı. İlk aşamayı başarıyla tamamlayan öğrencilerin katıldığı final etabında; ilkokul düzeyinde 20, ortaokul düzeyinde 22 ve lise düzeyinde 22 öğrenci olmak üzere toplam 64 öğrenci ter döktü.

İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş da sınav alanını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi, sınava katılan öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Matematik alanında yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi ve geliştirilmesini hedefleyen organizasyon, öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve matematiksel muhakeme becerilerini üst düzeyde ortaya koymalarına katkı sundu.