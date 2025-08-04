AK Parti Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında Mardin’e tahsis edilen 12,5 milyar TL’lik bütçeyle sulama, sağlık, eğitim, ulaştırma ve kültür-turizm alanlarında yapılacak yatırımların, kentin ekonomisini güçlendireceğini ve istihdama katkı sağlayacağını açıkladı. GAP Eylem Planı ve Dicle Elektrik projeleriyle Mardin’in bölgesel üretim üssü haline geleceği belirtildi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - AK Parti Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, 2025 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde Mardin’e ayrılan 12,5 milyar TL’lik bütçenin detaylarını açıkladı.

Adak, yatırımların, kentin tarım, sağlık, ulaştırma ve turizm potansiyelini artırarak ekonomik kalkınmayı hızlandıracağını vurguladı.

GAP İLE 570 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

GAP Eylem Planı kapsamında 4 yılda 198 projeye 496 milyar TL kaynak aktarılacağını, bu projelerin 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacağını belirten Milletvekili Muhammed Adak, “Sulama projeleri tarımsal potansiyeli artıracak, enerji sorunlarını en aza indirecek. Mardin, bölgesel ve ulusal düzeyde daha güçlü bir konuma ulaşacak” dedi.

SAĞLIKTA BÖLGESEL ÜS HEDEFİ

Sağlık yatırımlarına değinen Adak, Mardin Şehir Hastanesi ve Kızıltepe Ek Bina için 8,1 milyar TL’lik projeye 2025’te 2 milyar TL ödenek ayrıldığını duyurdu.

750 yataklı Mardin Şehir Hastanesi’nin 2025’te hizmete gireceğini, 260 poliklinik ve 29 ameliyathane ile donatılacağını belirten Adak, ayrıca, 300 yataklı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binası, 110 yataklı Kızıltepe Devlet Hastanesi Ek Binası, Nusaybin ve Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri’nin inşaatlarının devam ettiğini söyledi. Adak, doktor eksikliklerinin giderilmesiyle Mardin’in bölgenin sağlık üssü olacağını ifade etti.

KÜLTÜREL VE SOSYAL PROJELER

AK Parti Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, Mardin’in kültürel ve sosyal yaşamını güçlendirecek projeleri de sıraladı:

Aziz Sancar Kültür Evi’ne 50 milyon TL, Midyat Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ne 100 milyon TL, Tarihi Dereiçi Mahallesi’ne 9 milyon TL, Artuklu Üniversitesi’ne 401 milyon TL, Mardin Adalet Binası’na 200 milyon TL ve Mobilyacılar KSS’ye 130 milyon TL ödenek ayrıldığını duyuran AK Parti Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, bu yatırımların turizmi canlandıracağını vurguladı.

Ulaşım projeleri için Karkamış-Nusaybin Demiryolu Rehabilitasyonu’na 300 milyon TL, Kalkınma Yolu Demiryolu’na 300 milyon TL ve Ceylanpınar-Kızıltepe Yolu’na 168 milyon TL bütçe ayrıldığını belirten Milletvekili Adak, “Bu yatırımlar Mardin’i Ortadoğu’ya açılan bir ticaret kapısı yapacak” dedi. Bu arada Savur-Mardin Karayolu için ihale sürecinin başladığını, bu yolun bölge ekonomisine canlılık katacağını ifade eden Adak, TKDK Mardin İl Koordinatörlüğü’nün 2025’in ilk 6 ayında 433,8 milyon TL’lik yatırımı desteklediğini, 285,1 milyon TL hibe sağlandığını ve 31 proje için 99 milyon TL ödeme yapıldığını belirtti.

KKYDP kapsamında ise 548 milyon TL’lik 31 proje hayata geçirldiğini belirten Muhammed Adak, bu projelerin tarım ve sanayi potansiyelini artırarak istihdamı da güçlendireceğini söyledi.

DİCLE ELEKTRİK İLE ENERJİ ALTYAPISI

GAP kapsamında Dicle Elektrik projelerinin Mardin’in enerji altyapısını güçlendirdiğini kaydeden AK Partili Adak, Fırat-Dicle Havzası’nda 22 baraj ve 19 hidroelektrik santralle yılda 27 milyar kilovat-saat enerji üretileceğini, bugüne kadar 530 milyar kilovat-saat enerjiyle 31,8 milyar dolar gelir elde edildiğini söyledi. Mardin Depolaması gibi projelerin enerji ve sulama altyapısını desteklediğini belirten Adak, “Savur-Mardin Karayolu, ticaret hacmini artıracak. GAP ve Dicle Elektrik projeleriyle Mardin, tarım ve sanayi üretiminde bir üs olacak. Elektrik ve su sorunlarının çözümü için yoğun temaslarımız sürüyor. Mardin’i müreffeh bir geleceğe taşımak için durmaksızın çalışıyoruz” diyerek, kentin ekonomik ve sosyal kalkınmada lider bir şehir olma yolunda ilerlediğini kaydetti.