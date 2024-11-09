Mardin'de, Türkiye'nin önde gelen sanayi devlerinden Azim Grup Holding, yeni yatırımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Akhan Makarna Fabrikası’nın temel atma töreni ve Azim Lidaş Depolama Tesislerinin açılışı aynı sahnede gerçekleşti. Akhan Makarna Fabrikası temel atma töreninde, Canlı Yayın ile Azim Lidaş tesislerine bağlanılarak, iki işletmenin açılışı aynı anda gerçekleşti. Törene, bölgenin saygın iş insanları ve protokol konukları iştirak etti.

Mardin Milletvekili Muhammed Adak, Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmet Asmalı, 22.Dönem Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Mardin Ticaret Borsası Başkanı Hatip Çelik, Mardin Ticaret Meclis Başkanı Sabahattin Evrensel olmak üzere 500 kişinin üzerinde katılımcının yer aldığı açılış ve temel atma töreni coşkulu bir atmosferle gerçekleşti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılışta, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

YATIRIMCILARI MARDİN'E DAVET EDİYORUZ"

Programda konuşan AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, bu önemli tesisi Mardin'e kazandıracak olan Azim Grup Holding'i başarılarından dolayı tebrik etti. Adak, temelini atacakları bu tür tesislerin memlekete dinamizm katacağına inandığını belirtti. Mardin'in bu tür tesisler için yeterli kapasitede olduğunu bir kez daha ispatladığını ifade eden Adak, tüm katılımcılara ve misafirlere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Mardin'de Makarna Üretim Tesisi temel atma ve açılış törenine katılmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Üretim tesisinin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Asmalı, şöyle konuştu: "İsviçre'den gelip Azim Grup Holding'in kapasitesine güvenen Bühler Firmasını da tebrik ediyorum. Burada Girişimcilik hikayesini, bir başarı hikayesini görüyoruz. Taşımacılık serüveninden başlayan ve 27 yıl önce bu alandan çıkıp burayı yem fabrikası olarak alan ve sonra onun biraz daha katma değeri olan unu üreten ondan sonra da üçüncü aşamaya getirip daha katma değerli bir ürün olan makarna tesisinin temel atma töreni için buradayız. İnşallah seneye bu vakitlerde ihraç edilmeye başlanacak günleri de görürüz."

Azim Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan, yaptığı konuşmada, 1997’den bu yana süregelen istikrarlı büyümelerinin altını çizerek, "Başarı Azim’le Gelir" mottosuyla yola çıktıklarını ve ülke ekonomisine değer katmayı hedeflediklerini vurguladı. Orhan İlhan konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Biz yatırımlarımızı yaparken, Kazanç sağlamanın Çok ötesine geçmiş bir şirketiz. Bölgemizi yüceltmek, ülkemizi güçlendirmek, İnsanımıza katma değer sağlamak, Doğayı korumak, Azim Holding yatırımlarının temeli, bu prensiplere dayanır. Geride bıraktığımız çeyrek asırda ülkemiz, Ekonomik ve teknolojik bakımdan, Bayrağı önde tutan bir konuma gelmiştir. Türkiye’nin dünyadaki önemine bu çeyrek asırda şahit olduk. Şükürler olsun ki, Türkiye, Söz sahibi ülke konumuna ulaştı. İhracatta, üretimde, teknolojide, çalışkanlıkta Dünya Türkiye’ siz yapamaz! Uzakdoğu, Avrupa, Amerika güçlü Türkiye ile tanıştı. Üretimimiz, sınırları aştı. İşe olan aşkımızı vatan aşkımız ile büyüttük. Ülkemizin bağımsızlığı için, Bu topraklar için, Evlatlarımızın geleceği için, Üreteceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz. 20 bin metrekare üzerine kurulu makarna fabrikasında, dünya standartlarında tam otomasyon ve ileri teknoloji sistemler kullanılarak, üretim süreçlerinin hızlanması ve verimliliğin artırılması planlanıyor."dedi.

İlhan, bu yatırımlarla hedeflerinin yıllık 100 milyon dolar ihracat olduğunu ve Türkiye'nin gıda sanayisinde uluslararası pazarda da rekabet gücünü artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Törende ayrıca Bühler Gıda Makineleri firması İsviçre temsilcisi Chistpoh Vogel, Bühler Türkiye Temsilcisi Fırat Sağlam’ın yanı sıra, Ricciarelli İtalyan Gıda makineleri firması Türkiye Temsilcisi Tamer Otuzlu ile imza töreni gerçekleştirildi. Bu stratejik iş birliği sayesinde Azim Grup, üretim kapasitesini bir üst seviyeye taşırken, bölgedeki istihdama da katkı sağlamayı hedefliyor.

Tören sonrası, katılımcılar Orhan İlhan’ın Belliköy’de yer alan çiftliğinde düzenlenen davet yemeğinde bir araya geldiler. Azim Grup Yetkilileri “Yeni tesislerimizle ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz"mesajını verdi.