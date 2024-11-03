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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, park halindeki 6 araçta hırsızlık yapan 3 şüpheliyi yakaladı.MARDİN (İGFA) - Mardin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Artuklu ilçesinde meydana gelen 6 ayrı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayına karışan toplam 3 şüpheli şahsın kimlikleri tespit edildi.