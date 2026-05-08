Mardin'de gençleri spor ve değerlerle buluşturan önemli bir organizasyon başladı. Mardin ÖNDER İmam Hatipliler Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Öncü Spor tarafından düzenlenen 'İmam Hatip Spor Oyunları İl Şampiyonası' start aldı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Enes Güneş, organizasyonun startını verirken gençlerin heyecanına ortak olduklarını belirterek şunları söylerken, 6 dalda başlattıkları organizasyonun azim ve kardeşliğin sahaya yansıyacağı önemli bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Güneş, organizasyonun amacını ise şöyle özetledi: 'Güçlü, şuurlu ve çok yönlü bir gençliğin inşasına sahalardan başlanır. Hedefimiz çift kanatlı bir gençliktir. Vizyonumuz yalnızca akademik başarıyla sınırlı kalmayan; sporla diri kalan, değerleriyle güçlü duran ve karakteriyle örnek teşkil eden bir nesil yetiştirmektir. İnanıyoruz ki, ilimle donanmış, sporla güçlenmiş ve manevi değerleriyle istikamet kazanmış bir gençlik, yarınlarımızın en sağlam teminatıdır.'

Başkan Enes Güneş, müsabakaların sadece sportif başarıyla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda ahlak, emek ve kardeşlik değerlerinin de ön plana çıkacağını vurgularken, 'Organizasyonumuz dostlukların pekiştiği, özgüvenin inşa edildiği ve birlikte başarma ruhunun güçlendiği bir zemin ortamında oluşturulmuştur. Müsabakaların kazananının yalnızca skor tabelası değil, ahlakta, emekte ve kardeşlikte öne çıkan taraf olacaktır.'

Öncü Spor tarafından düzenlenen şampiyonaya Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destek veriyor.

Organizasyonun, Mardin'deki imam hatip öğrencileri arasında spor kültürünü yaygınlaştırması, gençleri hem bedenen hem de manen güçlendirmesi bekleniyor. Şampiyona boyunca 6 farklı dalda müsabakalar düzenlenecek.