Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen 2025-2026 Okul Sporları Küçük Kızlar Futsal İlçe Birinciliği müsabakaları, oynanan final karşılaşmaları ve ödül töreniyle sona erdi.

BURSA (İGFA) - Atıcılar Spor Salonunda gerçekleştirilen organizasyonda genç sporcular, turnuva boyunca ortaya koydukları mücadeleci oyun ve yüksek performanslarıyla büyük beğeni topladı. Profesyonel sporcuları aratmayan mücadelelere sahne olan turnuvada takımlar, şampiyonluk için kıyasıya yarıştı.

Final müsabakasında Elmasbahçeler Salih Seremet Ortaokulu ile Şehit Taner Çobanoğlu Ortaokulu karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Elmasbahçeler Salih Şeremet Ortaokulu, rakibini 4-1 mağlup ederek turnuvayı namağlup şampiyon olarak tamamladı.

Turnuvada Şehit Taner Çobanoğlu Ortaokulu ikinci olurken, Osmangazi Üftade İmam Hatip Ortaokulu üçüncü, Abdülhalim Altınoluk Uludağ Ortaokulu ise dördüncü sırada yer aldı.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Organizasyon, sporcuların ve izleyicilerin yoğun ilgisi eşliğinde tamamlandı.