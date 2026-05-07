Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 50. Yıl Federasyon Kupası yarı finalinde Eskişehir Odunpazarı'nı 34-30 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

BURSA (İGFA) - İstanbul'da düzenlenen ve 8 ekibin yer aldığı organizasyonun çeyrek finalinde Yenimahalle Belediyespor'u eleyen Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u safdışı bırakan Odunpazarı'yla THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Finale yükselme mücadelesine iki ekip de istekli başladı. İlerleyen bölümde üstünlüğü ele alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 15. dakikayı 10-7 önde geçti. Bu dakikadan sonra rakibine farkı eritme şansı tanımayan Büyükşehir Belediyespor,26'da skoru 17-13 yaparken ilkyarıyı da 18-14 önde tamamladı.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Belediyespor, 45'te farkı 6 sayıya (25-19) çıkardı. Karşılaşmanın 47. dakikasını 28-21 üstünlükle geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, kalan bölümde de üstünlüğünü korudu. Karşılaşmadan 34-30 galip ayrılan Büyükşehir Belediyespor, 50. Yıl Federasyon Kupası'nda final biletini kaptı.

Karşılaşmanın en değeli oyuncusu ise Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Emine Gökdemir seçildi. Büyükşehir Belediyespor, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 12.30'da final maçında Üsküdar Belediyespor ile karşılaşacak.