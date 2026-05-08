Ağrı'nın en geniş katılımlı spor organizasyonlarından biri olan 15. Kurumlar Arası Futbol Ligi'nde ana sponsorluk desteğini AKSA Doğalgaz üstlendi. Turnuva kapsamında sporculara verilecek ödüller AKSA Doğalgaz tarafından karşılanacak.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı'da kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların ve şehirdeki farklı toplulukların sahada buluştuğu 15. Kurumlar Arası Futbol Ligi'nde sponsorluk anlaşması tamamlandı.

2026 sezonunda 50 takımın katılımıyla başlayacak olan turnuvanın ana sponsoru AKSA Doğalgaz oldu. Sponsorluk kapsamında turnuvada dereceye giren takımlara ve sporculara verilecek ödüller AKSA Doğalgaz tarafından karşılanacak.

Karşılaşmalar 9-10 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü başlayacak, final müsabakaları ise 10-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Celal Bulut, AKSA Doğalgaz'ın turnuvaya verdiği desteğin önemli olduğunu belirterek, kurumlar arası futbol liginin şehirde spor kültürünü güçlendiren geleneksel bir organizasyon haline geldiğini söyledi. Bulut, 'Kurumlar Arası Futbol Ligi bildiğiniz gibi kurumların, sivil toplum örgütlerinin, şehirdeki toplulukların ve sendikaların bir ay boyunca spor heyecanı yaşadıkları önemli bir organizasyon. Bu yıl 2026 sezonunu 50 takımın katılımıyla başlatacağız. Bu anlamda AKSA Doğalgaz ile görüşmelerimiz oldu. Kendilerine sponsorluk teklifimizi kabul ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Kazancı'ya, Kazancı Holding'e, AKSA Genel Müdürümüze ve Ağrı temsilcisi Semih Taşdemir'e bu anlamda teşekkür ediyorum' dedi.

AKSA Doğalgaz Ağrı Şirket Müdürü Semih Taşdemir ise AKSA Doğalgaz'ın yalnızca hizmet alanında değil, sosyal sorumluluk ve toplumsal katkı noktasında da şehirlerin yanında olmayı önemsediklerini ifade ederek, Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Ağrı'da da toplumsal duyarlılığımızı göstermek, spora ve gençlere katkı sunmak istediklerini söyledi.