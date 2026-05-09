KAYSERİ (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. haftasında evinde Aliağa Petkimspor ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta sahasında Karşıyaka'yı 87-78 mağlup etmeyi başaran Mavi Yeşilliler, sezonu galibiyetle ve 10. sırada kapatmayı hedeflerken; Bursa temsilcisinde bu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Orhun Ene yönetimindeki Petkimspor ise son 5 maçta 2 galibiyet alırken; 9 galibiyet-10 mağlubiyet ile 13. sırada yer alıyor.

İki takım arasında İzmir'de oynanan mücadelede TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u 76-82 mağlup etmişti.

Yarın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak 30. hafta mücadelesi saat 15.30'da başlayacak. BeIN Sports 5'ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Mehmet Şahin, Fatih Arslanoğlu, Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek.