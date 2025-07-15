Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Kabala beldesinde bulunan *Hacı İsmail Kaya Erkek Kur’an Kursu, bu yıl büyük bir başarıya imza attı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Kursta eğitim gören 18 öğrenciden 18’i de, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Diyarbakır’da düzenlenen hafızlık sınavını başarıyla geçerek *“hafız”** unvanını kazandı. Bu gurur verici başarı, hem Mardin halkını hem de Kur’an-ı Kerim’e gönül verenleri sevince boğdu.

83 öğrencinin eğitim gördüğü Hacı İsmail Kaya Kur’an Kursu, yıllardır hafızlık eğitimi alanında gösterdiği özverili çalışmalarıyla tanınıyor. Bu yılki başarı, kursun eğitim kalitesini ve öğrencilerin azmini bir kez daha gözler önüne serdi. Kurs yetkilileri, öğrencilerin bu başarıyı elde etmesinde emeği geçen tüm hocalara, ailelere ve destek veren hayırseverlere teşekkürlerini iletti.

Hayırsever Hacı İsmail Kaya’nın Katkıları

Hacı İsmail Kaya Kur’an Kursu’nun bu başarısında, kursun kurulmasına vesile olan hayırsever *Hacı İsmail Kaya*’nın katkıları unutulamaz. Hacı İsmail Kaya, Kur’an-ı Kerim’in öğrenilmesi ve hafızlık geleneğinin yaşatılması için büyük bir özveriyle bu kursun inşasına destek olmuş ve gençlerin dini eğitim alabilmesi için önemli bir kapı aralamıştır. Kendisi, bu başarının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

> “Kur’an-ı Kerim, bizim yolumuzu aydınlatan en büyük rehberdir. Bu genç kardeşlerimizin hafızlık yolunda gösterdiği azim ve başarı, hepimiz için bir gurur kaynağıdır. Bu kursun kurulmasına vesile olmak, hayatımın en büyük mutluluklarından biridir. Rabbim, bu gençlerin ilmini ve amelini bereketli kılsın.”

Mardin halkı, bu başarıyı büyük bir sevinçle karşıladı. Hafızlık geleneğinin yaşatılmasında önemli bir rol oynayan Hacı İsmail Kaya Kur’an Kursu, bölgedeki diğer gençlere de ilham kaynağı oldu. Kurs yetkilileri, bu başarıların devam etmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ve daha fazla gencin hafızlık yolunda ilerlemesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Hafızlık Eğitiminin Önemi

Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek, İslam dünyasında büyük bir manevi değer taşır. Hafızlık, sadece bir ezber süreci değil, aynı zamanda sabır, disiplin ve Allah’a olan bağlılığın bir göstergesidir. Hacı İsmail Kaya Kur’an Kursu’ndan mezun olan bu 18 hafız, hem Mardin’in hem de Türkiye’nin dini ve kültürel mirasına önemli bir katkı sağlamış oldu.

Bu başarı, Kur’an-ı Kerim’in ışığında yetişen bir neslin habercisi olarak görülüyor. Hacı İsmail Kaya Kur’an Kursu’nun bu örnek başarısı, hafızlık eğitiminin önemini bir kez daha hatırlatırken, hayırseverlerin bu tür projelere destek vermesinin ne kadar kıymetli olduğunu da gözler önüne seriyor.