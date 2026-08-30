İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinde gençleri eğlence ve sosyal etkinliklerle buluşturuyor. 18-30 yaş arasındaki gençler, ilçelerinden servislerle alınarak Çeşme Alaçatı'daki Oasis Aquapark'a götürülüyor. Etkinlik kapsamında bugüne kadar 11 ilçeden 450 genç aquaparkta keyifli bir gün geçirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü, kent merkezinin yanı sıra merkeze uzak ilçelerde yaşayan 18-30 yaş arasındaki gençleri yaz etkinliklerinde buluşturuyor. Bu kapsamda gençler, Çeşme Alaçatı'da bulunan Oasis Aquapark'ta gün boyunca eğlenceli vakit geçiriyor.

Etkinlik hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlisi Büşra Yolcu, 'Genç İzmir ailesi olarak 18-30 yaş arasındaki gençlerimizi yaz boyunca Oasis Aquapark'ta ağırlıyoruz. Bugüne kadar 11 farklı ilçeden 450 gençle etkinlik gerçekleştirdik. Toplamda yaklaşık 850 genci ağırlamayı hedefliyoruz. Amacımız, gençlerin yaz tatillerini daha güzel ve keyifli geçirmelerini sağlamak. Gençler burada hem havuz ve kaydırakların keyfini çıkarıyor hem de ikramlardan yararlanıyor' dedi.

Oasis Aquapark Tesis Danışmanı Hakan Foral da etkinliğin sosyal yönüne dikkat çekerek, 'Genç İzmir ile sosyal dayanışma projeleri kapsamında, kent merkezindeki ve merkeze uzak ilçelerdeki gençlerimizin şirketimiz tarafından işletilen Oasis Aquapark'ta eğlenmelerini sağlıyoruz. Projemiz 27 Ağustos'ta sona erecek' diye konuştu.

Etkinliğe Torbalı'dan katılan 18 yaşındaki Berra Karaduman, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç İzmir desteğiyle Torbalı'dan geldik. Torbalı'da da havuz var ancak buradaki gibi kapsamlı değil. Kaydıraklı havuzların ve tesisin olanaklarının bulunması çok güzel bir ortam sağlıyor. Bizim için çok güzel oldu' dedi. 25 yaşındaki Uğur Akar ise etkinlikten memnun kaldığını belirterek, 'Buraya Torbalı'dan geldik. Çok memnunuz, yolculuğumuz da çok iyi geçti. Torbalı'daki havuz küçük ve hafta sonları çok fazla gidemiyoruz. Bu etkinlik bize çok iyi geldi' ifadelerini kullandı.