KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gebze Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren GESMEK Türk Halk Müziği Korosu, birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği özel bir konser programıyla sanatseverlerle buluştu.

Şef Ünal Dursun yönetiminde Gebze Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

TÜRKÜLER GÖNÜLLERE DOKUNDU

Anadolu'nun farklı yörelerinden seçilen eserlerin seslendirildiği gecede salonu dolduran vatandaşlar unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşadı. Koro ve solo performansların büyük beğeni topladığı konserde dinleyiciler zaman zaman türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.

SANATSEVERLERDEN YOĞUN KATILIM

Gebzeli vatandaşların yoğun katılım gösterdiği konser programı, kültür ve sanat etkinliklerine verilen önemi bir kez daha ortaya koydu. Program boyunca sahne performansları alkış alırken, gece sonunda izleyiciler koroyu ayakta alkışladı.

Konser programında emeği geçenlere teşekkür edilirken, GESMEK bünyesinde gerçekleştirilen kültür ve sanat faaliyetlerinin artarak devam edeceği ifade edildi. Şef Ünal Dursun yönetimindeki koronun başarılı performansı geceye damga vurdu.