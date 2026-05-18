Artvin'in turizm vizyonunu belirleyecek '2026-2030 Turizm Master Planı Lansman Programı' yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'de '2026-2030 Artvin Turizm Master Planı Çalıştayı' lansmanı gerçekleştirildi.

Artvin Valiliğinin koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Vali Turan Ergün, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Murat Yılmaz, mülki idare amirleri, belediye başkanları, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK temsilcileri ve turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler katıldı.

Artvin'in doğal, kültürel ve turizm potansiyelini yansıtan tanıtım videosu katılımcıların beğenisine sunuldu.

Artvin Valisi Turan Ergün ise yaptığı konuşmada, programın yalnızca bir tanıtım toplantısı olmadığını, aynı zamanda Artvin'in turizm vizyonunun kamuoyuyla paylaşıldığı önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Hazırlanan Turizm Master Planı'nın, ilin doğal, tarihi ve kültürel mirasını koruyarak kalkınmayı esas alan önemli bir yol haritası olduğunu belirten Ergün, Artvin'in doğa turizmi, ekoturizm, macera sporları, gastronomi, yayla ve kültür turizmi açısından Türkiye'nin en güçlü potansiyellerinden birine sahip olduğunu söyledi. Vali Ergün, Kafkasör Yaylası, Şavşat Karagöl-Sahara, Borçka Karagöl, Macahel Vadisi, Hatila Vadisi ve Kaçkar Dağları gibi doğal alanların yalnızca bölgesel değil ulusal ve uluslararası ölçekte büyük bir değer taşıdığına dikkat çekti.

Özellikle Yusufeli ilçesinin kano sporları açısından önemli bir merkez haline gelebileceğini ifade eden Vali Ergün, Deriner Barajı'nda gerçekleştirilmesi planlanan rope jumping (halatla atlama) organizasyonunun Türkiye'de ilk, dünyada ise üçüncü ülke örneği olacağını belirtti. Artvin'in yalnızca doğasıyla değil kültürel mirasıyla da dikkat çektiğini vurgulayan Ergün, Kafkasör Yayla Şenlikleri, boğa güreşleri, Karakucak güreşleri, tarihi köprüler, kiliseler ve yöresel lezzetlerin de kentin turizm çeşitliliğine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Bugün itibarıyla Artvin'de toplam 114 konaklama tesisi bulunduğunu ifade eden Vali Ergün, 2 bin 368 oda ve 4 bin 746 yatak kapasitesine ulaşıldığını belirterek, geçtiğimiz yıl Artvin'de 232 binin üzerinde ziyaretçinin konakladığını, bunların yaklaşık 22 binini yabancı turistlerin oluşturduğunu açıkladı.

Konuşmalar sonrasında Artvin'in turizm vizyonunu güçlendirecek hedefler, sürdürülebilir turizm anlayışıyla yürütülecek çalışmalar, doğal ve kültürel değerlerin korunması, yerel kalkınmaya katkı sunacak projeler ile ilimizin turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesine yönelik başlıklar ele alındı.