Mardin'de Okul Sporları Badminton Genç Kızlar ve Erkekler İl Birinciliği'nde Yeşilli Gençlerbirliği Spor Kulübü, her iki kategoride de şampiyon olarak Mardin'i temsil etme hakkı kazandı.

MARDİN (İGFA) - Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Badminton Genç Kızlar ve Erkekler İl Birinciliği müsabakaları, büyük bir heyecanla sona erdi. İl genelinden çok sayıda okulun katıldığı organizasyonda, müsabakalar çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Turnuvada Mehmet Emin Demir Anadolu Lisesi adına mücadele eden Yeşilli Gençlerbirliği Spor Kulübü Badminton Takımı, gençler kategorisinde hem kızlar hem de erkeklerde Mardin il şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Takım antrenörü Mahmut Orhan, elde edilen çifte şampiyonluktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Hem kızlarda hem erkeklerde il birincisi olduk. Bu sonuçla Mardin'i bölge ve Türkiye şampiyonalarında temsil etme hakkı kazandık' dedi. Müsabakalarda genç sporcuların sergilediği mücadeleci performans ve fair-play anlayışı izleyicilerden tam not aldı. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri takdim edildi.

Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ise şampiyon sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, okul sporlarının gençlerin sportif gelişimine önemli katkı sunduğunu ve bu tür organizasyonların aralıksız süreceğini vurguladı.