Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU), Artuklu ilçesine bağlı Yalım Mahallesi’nde yıllardır süren atıksu sorununu çözdü. 3 bin metre uzunluğunda atıksu hattı döşenerek çevre kirliliği, kötü koku ve sağlık riskleri ortadan kaldırıldı. Mahalle Muhtarı Aziz Başcı, “Herkes rahatlıkla camını açabilir” diyerek memnuniyetini ifade etti.MARDİN (İGFA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU), Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi’nde uzun süredir devam eden atıksu sorununa kalıcı çözüm getirdi.

Mahallede, yeni ve eski yerleşim alanlarından çevreye yayılan atıksuların yol açtığı çevre kirliliği, kötü koku ve halk sağlığı risklerini ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı.

3 BİN METRE ATIKSU HATTI İLE SAĞLIKLI ÇEVRE

MARSU Genel Müdürlüğü, 10 ilçe ve kırsal mahallelerde altyapı hizmetlerini kesintisiz ve sağlıklı sürdürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yalım Mahallesi’nde 3 bin metre uzunluğunda atıksu hattı döşenerek, bölgedeki bağ ve bahçeler koruma altına alındı.

Yeni hat sayesinde mahalle daha sağlıklı ve yaşanabilir bir hale getirildi.

Bu arada Yalım Mahallesi Muhtarı Aziz Başcı, sorunun çözümünden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yıllardır süren bu sorun, yerleşim alanlarının genişlemesiyle büyümüştü. Binalardan akan pis su, Dere Yolu’ndan Zınnar Yolu’na kadar uzanıyor, kötü kokuya neden oluyordu. MARSU ve Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçemizi ilettik. Sağ olsunlar, iş makineleri ve ekiple sorunu çözdüler. Artık herkes rahatlıkla camını açabilir. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.