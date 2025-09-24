Mardin'de Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Bağlar Mahallesi’nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.MARDİN (İGFA) - Midyat Belediyesi birim müdürleriyle birlikte pazarı gezen Belediye Başkanı Veysi Şahin, hem esnafın hem de alışveriş yapan vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Pazar yerinde vatandaşlarla sohbet eden Şahin, çocuklarla yakından ilgilendi, onlara oyuncak hediye etti. Alışveriş yapan vatandaşlara ise lokum ikramında bulundu.

Ziyarette esnafla hatıra fotoğrafları çektiren Başkan Şahin, halkla iç içe olmaya büyük önem verdiklerini vurguladı. Semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Şahin, "Taleplerini not aldık, gerekli çalışmaları yapacağız. Esnafımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Samimi görüntülerin yaşandığı ziyaret, esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.