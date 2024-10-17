Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından zehir tacirlerine ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 3 şahıs yakalandı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Polis ekipleri ilk operasyonu Midyat ilçesinde gerçekleştirdi. Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan 3 şahsı kıskıvrak yakaladı. Devam eden çalışmalarda, yakalanan 1 şahsın ikametinde de arama yapıldı. Operasyon kapsamında, 121.86 gram metamfetamin, 25.69 gram esrar, 4 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 10 adet fişek ve 2 adet kesici alet ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 3 şahıstan 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Kızıltepe'de yapılan operasyonda ise Mardin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; 
– 10 adet ruhsatsız tabanca
– 10 adet tabanca şarjörü ve 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken diğer şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: igf