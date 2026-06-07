AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, insanlık tarihinin en önemli merkezlerinden biri olan Dargeçit ilçesinde yürütülen vizyon projeler ve altyapı çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dargeçit'in, 12 bin yıllık geçmişe sahip Boncuklu Tarla ile tarımın, zanaatın ve medeniyetin doğduğu topraklar olduğunu vurgulayan Uncu, ilçeyi küresel bir marka haline getirmekte kararlı olduklarını belirtti.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgeye yapılan yatırımların Dargeçit'in kaderini değiştirdiğini ifade ederek, ilçenin tarihi mirasını korurken modern bir çehreye kavuşturulması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getirdi.

'Dargeçit'i Dünyanın Bildiği Bir Marka Haline Getiriyoruz'

Boncuklu Tarla'nın insanlık tarihi açısından taşıdığı değere dikkat çeken AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Dargeçit, sadece Mardin'imizin değil, tüm insanlığın ortak mirasıdır. 12 bin yıllık köklü geçmişiyle Boncuklu Tarla; tarımın, zanaatın ve ilk yerleşik medeniyetin filizlendiği yerdir. Bir taki tasarim atolyesidir. Boncuklu tarlayı UNESCO' ya aday gostermek için kolları sıvadık. inşallah tescilini gerceklestirecegiz.

Projelerimizi hazırlıyoruz. En yakın zamanda UNESCO'ya basvurumuzu yapacağız.Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu eşsiz potansiyeli açığa çıkarmak ve Dargeçit'i dünyanın bildiği, parmakla gösterdiği bir marka haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ilı su barajı bölgeye hayat verdi. Bugün Dargecit gerek sosyal hayat gerekse yatırımlarla adını dünyaya duyurmaktadır. Burada balıkçılığı gelistirecegiz. İlçemizin taleplerini yerine getirmek için yeni projeler üretiyoruz. Dargeçit zor bir coğrafyadan bugün dunyanın konuştuğu tarihiyle kültürü ile sosyal dokusuyla ön plana çıkıyor.

İlçede Yürütülen Çalışmalar ve Gelecek Vizyonu



İl Başkanı Uncu, Dargeçit ilçesinde hem yerel kalkınmayı güçlendirmek hem de turizm potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak adına yürütülen çalışmaları birkaç ana başlıkta özetledi: Arkeolojik ve Turistik Yatırımlar: Boncuklu Tarla başta olmak üzere ilçedeki tarihi alanların dünya turizmine kazandırılması ve hak ettiği değeri görmesi için altyapı projeleri hızlandırıldı.

Sosyal ve Kültürel Alanlar: Gençlerin ve kadınların zanaat ile üretim süreçlerine katılımını destekleyen merkezlerin sayıları artırılıyor.

Altyapı ve Üst yapı Hamlesi: İlçe merkezinde ve çevre mahallelerde konforlu bir yaşam alanı sunmak amacıyla yol, çevre düzenlemesi ve modern şehircilik adımları titizlikle sürdürülüyor.

Başkan Uncu, 'Bizim tek bir gayemiz var; o da aziz milletimize ve bu kadim topraklara hak ettiği hizmeti sunmaktır. AK Parti belediyeciliği ve hizmet anlayışıyla Dargeçit, medeniyetin doğduğu yer olduğu gibi, geleceğin de parlayan yıldızı olacaktır' diyerek açıklamalarını noktaladı